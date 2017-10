Damsters en Lopsters laten het afweten op informatieavond over DAL-fusie

'Wil iedereen die hier als burger zit, opstaan?', vraagt Damster Meindert Hageman op de informatieavond over de herindeling. Vijf van de circa veertig toehoorders staan op.

Inwoners van Appingedam en Loppersum konden woensdagavond op de koffie bij de gemeenten om bijgepraat te worden over de gemeentelijke fusie tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL). Waar de avond bedoeld is voor de 'gewone burger', zijn beide zalen vooral gevuld met politici en ambtenaren.

Fusiemoeheid

'Waarschijnlijk was er geen belangstelling omdat de mensen dachten: dit heb ik al voorbij zien komen', zegt burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum. Hij doelt op de informatieavonden in 2013, toen werd gesproken over de supergemeente G7. In Loppersum kwamen zo'n dertig mensen af op de informatieavond. Iets minder dan de helft zat er als inwoner.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam denkt dat er een soort moeheid is ontstaan onder de mensen. 'Het duurt nu al zo lang. Ze hebben zoiets van: regel het nou maar.'

Weinig wijzer geworden

De inwoners die in Appingedam naar de informatieavond zijn gekomen, zijn er weinig wijzer van geworden. 'Een gemiddelde inwoner begrijpt niet wat er vanavond is verteld', zegt Eltje Bos, tevens bestuurslid van Gemeentebelangen Appingedam.

Burgemeester Hiemstra erkent dat de informatie lastig te behappen is voor de Damsters. 'Het zijn natuurlijk ook antwoorden op de vragen van de gemeenteraden. En het antwoord op de vraag wat de herindeling voor de inwoners betekent, moeten we nog samen gaan vinden.'

Gemeentelijke faciliteiten

In Loppersum maken de inwoners zich vooral zorgen of ze wel kunnen opboksen tegen Delfzijl en Appingedam met hun stedelijke karakter. 'Ik wil niet dat alle faciliteiten straks daar zitten', zegt één van de Lopsters.

'Hoe dat er straks uit komt te zien, is afwachten, maar we nemen daar de tijd voor om goede afspraken over te maken', zegt Rodenboog geruststellend.

Veel vragen en weinig antwoorden

De informatieavond heeft zowel in Appingedam als Loppersum vooral veel vragen opgeleverd en weinig antwoorden. Donderdagavond zijn de inwoners van Delfzijl aan de beurt.

De drie gemeenteraden nemen, met de geluiden van de informatieavond in hun achterhoofd en de uitkomsten van de onderzoeken in de hand, op 16 november een intentiebesluit over de mogelijke fusie.

Trouwdatum

Sommige partijen willen die tussenstap overslaan en op die datum al een besluit nemen over het vervolgproces van de fusie. Ondanks dat de partijen tempo willen maken, zal dat weinig invloed hebben op de mogelijke trouwdatum. De gemeenten gaan op z'n vroegst in 2020 samen.

Lees ook: