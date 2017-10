Leraren basisscholen staken voor meer salaris en minder werkdruk

De basisscholen in onze provincie blijven vandaag dicht. De meesters en juffen leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs.

Actiebijeenkomsten

In het Zuiderpark in Den Haag is een landelijke protestmanifestatie waar zo'n 30.000 basisschoolleraren worden verwacht, ook uit het Noorden van het land. Voor de leerkrachten die niet naar Den Haag kunnen of willen gaan, heeft actiegroep POinactie ook een actiebijeenkomst georganiseerd in het Stadspark in Groningen.

Met de staking protesteren de leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. De onderwijsbonden rekenen erop dat zo'n 90 procent van de leerkrachten meedoet aan de staking. Veel schoolbesturen betalen hun stakende leraren gewoon door, om de actie te ondersteunen. Normaal gesproken krijgen werknemers stakingsdagen niet betaald.

Leerlingen vrij

De staking betekent dat leerlingen in het basisonderwijs vandaag een vrije dag hebben. Veel bso's in onze provincie zijn daarom extra open.

Ook sportverenigingen, sportcomplex Kardinge en het Groninger Museum spelen op de staking in, bijvoorbeeld door activiteiten voor kinderen te organiseren of geen entree te heffen.

Honderden miljoenen nodig

De politiek komt de leraren inmiddels wel een beetje tegemoet: het huidige demissionaire kabinet wil 270 miljoen euro uittrekken voor hogere salarissen. Maar volgens lerarenorganisaties is zo'n 900 miljoen euro nodig om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met die in het middelbaar onderwijs.

Bovendien zou nog eens een half miljard euro nodig zijn om de werkdruk te verlagen. Volgens ingewijden zou het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat vermoedelijk binnen enkele weken wordt geïnstalleerd, wel van plan zijn die laatste eis in te willigen.

De actiebijeenkomst in Groningen begint om 10.00 uur. De landelijke protestmanifestatie in Den Haag gaat om 13.00 uur van start.

