Video: De coupures bij Delfzijl worden gesloten (update)

De dijkdoorgangen bij Delfzijl zijn donderdagochtend rond 10.00 uur gesloten. Dat meldt waterschap Hunze en Aa's op Twitter.

Om 12.30 uur wordt een waterstand verwacht van 3 meter 30 boven NAP. Dat is dertig centimeter boven de kritieke grens.

Eerste keer dit seizoen

De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest hebben daarom besloten de coupures te sluiten. Het is de eerste keer dit seizoen dat de dijkdoorgangen dicht gaan.

De hoge waterstand is het gevolg van de harde (noord)westenwind, die het water in de Eems opstuwt.

Code oranje

Vanwege die harde wind heeft het KNMI voor het Waddengebied code oranje afgekondigd. Aan de kust wakkert de wind in de loop van de ochtend aan tot kracht 9 en komen zeer zware windstoten voor van 100 tot 120 kilometer per uur.

Ook elders in onze provincie is het onstuimig, met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Pas in de loop van de avond komt er minder wind te staan.

Lees ook:

- Het volledige weerbericht van Harma Boer

- Files rond Groningen door verkeersongevallen