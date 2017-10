Harma Boer: 'Het wordt een ruige dag'

Het is donderdag onstuimig. Oppassen dus voor wie de deur uit gaat. 'Het wordt een ruige dag', waarschuwt Harma Boer in haar weerpraatje op Radio Noord.

'In de buien kunnen de windstoten oplopen tot rond de tachtig kilometer per uur boven de provincie en honderd tot honderdtien langs de Wadden. Mogelijk dat het net even windkracht tien aantikt in de Duitse Bocht, later in de ochtend.'

'Wadden krijgen er flink van langs'

'Het Waddengebied krijgt er flink van langs. Rondom de buien zijn er ook landinwaarts flinke windstoten. Voorlopig is het nog relatief rustig, maar de wind gaat draaien naar het noordwesten. De eerste uren hebben we te maken met regen, geleidelijk zal de wind aanwakkeren.'

Het volledige weerbericht van Harma Boer lees je hier.

