Groninger musea trekken meer bezoekers

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De musea in onze provincie hebben afgelopen jaar fors meer bezoekers getrokken. Passeerden in 2015 nog 520.000 bezoekers de kassa's in de Groninger musea, vorig jaar nam dat aantal toe tot 655.000.

Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016 , een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging onder 420 aangesloten musea. Vooral door Groninger Museum Kanttekening is wel dat het Groninger Museum het leeuwendeel van de groei voor zijn rekening nam, vooral dankzij de expositie rond David Bowie (die door ruim 200.000 bezoekers werd bezocht) en de tentoonstelling rond Rodin. In totaal trok het Groninger Museum vorig jaar 290.000 bezoekers; 2016 was daarmee een topjaar voor het museum. Meer buitenlandse bezoekers Het aantal buitenlandse bezoekers in de Groninger musea nam ook iets toe. In 2015 was het aandeel buitenlanders 8,5 procent. In 2016 steeg dit naar 9 procent. In onze provincie zijn zeventien musea aangesloten bij de Museumvereniging. Groningen is daarmee na Zeeland, Friesland en Noord-Holland de provincie waar, afgezet tegen het aantal inwoners, de meeste musea zijn. Ook landelijk nam het aantal museumbezoeken vorig jaar toe, met 8,7 procent tot 31,7 miljoen. Het aandeel dat de buitenlandse bezoekers daarin hebben, ligt landelijk wel een stuk hoger dan in Groningen: 29 procent. Rode cijfers Ondanks dat het de goede kant op gaat met de musea, maakt de Museumvereniging zich wel zorgen om de toekomst. De trend is namelijk dat musea de afgelopen jaren steeds minder subsidie krijgen van de overheid. In Groningen schreef vorig jaar driekwart van de musea rode cijfers. Het landelijk gemiddelde ligt op 63 procent.