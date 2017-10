Geert Teis loopt titel 'meest gastvrije theater' mis

Theater Geert Teis in Stadskanaal heeft naast de prijzen gegrepen tijdens de verkiezing 'meest gastvrije theater van Nederland'.

Het Geert Teis was genomineerd in de categorie kleine gemeenten, tot 50.000 inwoners. Theater Het Kruispunt in Barendrecht won, voor De Leest in Waalwijk en Parkgebouw in Rijssen.

Georganiseerd door de ANWB

De verkiezing werd georganiseerd door de ANWB. Meer dan 25.000 mensen stemden op het theater van hun voorkeur, verdeeld over vier categorieën. Het was de tweede keer dat de verkiezing gehouden werd.

