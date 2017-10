Rondje Groningen: Samen fietsen? Dat had je gedacht!

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Even samen fietsen. Of toch niet?

1. Starbucks heeft het druk!

Donderdag staakten zo'n 6000 leraren in het Groninger Stadspark om een hoger salaris en een lagere werkdruk te eisen. Na die inspanning was het tijd voor koffie en daar profiteerde de Starbucks-vestiging op het hoofdstation blijkbaar van...

2. Geen angst hoor...

'Ik heb voor grote groepen gestaan, maar deze is toch wel heel groot', zei lerares Ineke donderdagochtend op het podium in Stadspark. Moedig sprak ze zo'n 6000 stakende leraren toe op de drafbaan...

3. Een jonge raad

De 33-koppige Groningse Raad van Kinderen adviseerde de gemeente vandaag over oplossingen voor kinderen in de provincie die opgroeien in armoede. Een frisse blik!

4. Ai, schrikken!

Vanuit de hele provincie kwamen er vandaag meldingen over de gevolgen van de storm die over ons land raasde. In Lauwersoog zullen diverse booteigenaren ook enkele benauwde momenten hebben gehad.

5. Zonde, joh

In Uithuizermeeden sneuvelden enkele bomen, zo zag Twitteraar Mariska Burema met lede ogen aan.

6. Tegenvaller voor HS '88

Ook in Hoogezand was het raak. Daar liep het clubgebouw van de lokale voetbalclub HS '88 flinke schade op doordat een boom uit de grond werd gerukt door de wind.

7. Water, water, water...

Dat er problemen zouden komen door het hoge waterpeil, was bekend. Dat daardoor uiteindelijk de hele kade van de haven in Delfzijl onder water zou komen te staan, was best indrukwekkend!

8. Fly away!

Harde wind en losliggende isolatieplaten. Dát kan niet goed gaan, zou je zeggen. En zo geschiedde...

9. Wapperende haren

Onze RTV Noord-verslaggeefster Jetta Post had flinke lol tijdens haar werkzaamheden. Ze genoot hier bij de Noordpolderzijl zichtbaar van de harde wind!

10. Een beetje knullig

Pieter en Wieger zouden samen gaan fietsen. Maar dan moet je wel eerst zorgen dat je elkaar treft op de afgesproken plek... Klik op de, toch wel hilarische, video!



11. Oefeneeeee

Oefening baart kunst, wordt vaak gezegd. Woensdagavond werd door vrijwilligers van Brandweer Groningen een waterongevallenoefening uitgevoerd. Check hier een paar mooie beelden!

12. Wees creatief

Ludieke actie van de eigenaren van Harry's Café in Engelbert. Wie op 14 oktober in de origineelste kledij naar het Oktoberfest komt, wint twee vrijkaarten voor de wedstrijd FC Groningen-Willem II op zondag 20 oktober.

13. Vliegende trampolines

Oké, nog één stormbericht dan... Partytenten, parasols, trampolines. Als de wind eronder komt, vliegen de voorwerpen gewillig door de lucht. Dat merkte ook Daan Bultje op.