Lopend Vuur: Stakende onderwijzers hebben gelijk

De meeste basisscholen in Nederland zijn dicht vandaag. Uit onvrede hebben de onderwijzers het werk neergelegd. Ze willen minder werkdruk en hogere salarissen.

Inmiddels is er al wel beweging in politiek Den Haag. Gisteravond werd duidelijk dat het nieuwe kabinet 500 miljoen extra over zou hebben voor het verlagen van de werkdruk. Volgens lerarenorganisaties is er echter meer geld nodig.

Wat de onderwijzers ook niet lekker zit, is de kloof met het voortgezet onderwijs. Daar ontvangen de leraren meer salaris.

Over de extra vrije dag zullen de meeste kinderen niet klagen. Ouders moeten in veel gevallen wel iets regelen vandaag. Wat is jouw mening over de staking? Heb jij er begrip voor dat de onderwijzers het werk neerleggen?



