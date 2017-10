Op De Lichtbron wordt gewoon lesgegeven en niet gestaakt

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Op de dag van de staking in het basisonderwijs zijn niet alle scholen dicht. Op De Lichtbron in Hoogezand wordt gewoon lesgegeven. 'Iedereen is gevraagd hoe ze denken over de staking, iedereen heeft aangegeven gewoon te werken', zegt directeur Anneke Vredeveld.

'Wij werken gewoon allemaal, dat hebben we besloten. We staan wel achter de actie, de werkdruk is hoog. Misschien sluiten we ons in de toekomst wel aan, maar nu nog niet. We vinden de staking voor nu te vroeg. Er is veel aandacht voor het probleem, we hopen dat de oplossing komt.' Blije ouders 'De ouders zijn blij', zegt Vredeveld. Een van de ouders bracht zelfs taart. Vredeveld: 'Wij houden van ons vak, dus wij zijn hier graag vandaag.'

