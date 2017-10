Arbiter geeft bewoners buitengebied met schade weer hoop

Goed nieuws voor 1600 bewoners van het buitengebied. Hun schadeclaims zijn afgewezen, maar de Arbiter Bodembeweging geeft ze een fikse steun in de rug.

Die heeft voor de tweede keer bepaald dat de schade aan een woning in Termunterzijl alsnog moet worden vergoed. En dat dorp ligt in het al veel besproken buitengebied.

Bittere strijd

Komt bij dat dit huis op steenworp afstand staat van de ontruimde woning van Hiltje Zwarberg. Hij voert al jaren een bittere strijd met de NAM over de erkenning van de schade.

Begin deze week diende zijn rechtszaak tegen de NAM. Daarbij schermde het gasconcern met de uitkomsten van het eerdere onderzoek van Witteveen+Bos.

Boze reacties

Die concludeerde dat er in het buitengebied geen schade is door de gaswinning. Dat leidde tot veel boze reacties.

Daar wordt in deze uitspraak de vloer mee aangeveegd. De schade is onterecht door een taxateur van het Centrum Veilig Wonen (CVW) aangemerkt als C-schade, wordt geconcludeerd in het vonnis.

Bewijsvermoeden

De arbiter past het zogenoemde bewijsvermoeden toe. Dat betekent dat hij het aannemelijk vindt dat de schade aan de woning veroorzaakt is door de activiteiten van de NAM.

Hij vindt ook dat het CVW achterwege heeft gelaten te kijken naar de scheefstand en verzakkingen van de woning.

De uitspraak komt voor de rechtszaak van Zwarberg net te laat. De rechter doet daarin over zes weken uitspraak.

