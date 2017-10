Kinderen passen zich aan op stakingsdag: 'Ik vind school wél heel leuk'

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De meeste basisscholen in onze provincie doen mee aan de landelijke onderwijsstaking. Maar waar moet je dan als werkende ouders je kinderen naartoe brengen? Naar opa of oma? De opvang? Of naar Kardinge, om ze te laten kennismaken met een aantal sporten.

In totaal hebben 24 kinderen zich deze donderdag opgegeven voor de speciale zomersportdag. 'We vinden het begrijpelijk dat de leraren staken. Voor ons is het een mooie kans om de kinderen kennis te laten maken met een aantal sporten', zegt sportinstructeur Bouke Boomsma. 'Ik vind school wél heel leuk' Voor één van de deelnemende kinderen had de staking niet zo gehoeven. 'Ik vind school wél heel leuk', zegt hij. 'School is soms wel een beetje moeilijk', zegt één van zijn vriendjes. 'Ik mis liever een dag school, dan een dag zoals dit.' Schaatsen, zwemmen, squashen en tennissen Boomsma: 'De kinderen gaan schaatsen, zwemmen, squashen en tennissen. Ze gaan alle sporten bij langs, om er op een leuke manier kennis mee te maken.' De ouders hebben betaald om hun kinderen te laten deelnemen. 'Onze instructeurs moeten ook betaald worden, net als de leerkrachten.' Lees ook: - Kardinge springt met speciale zomersportdag in op onderwijsstaking

