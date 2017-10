Volgende week verkeershinder door werkzaamheden op A7

Automobilisten moeten vanaf komende maandag rekening houden met oponthoud op de A7 bij Hoogezand. Rijkswaterstaat voert daar tot en met zondag 5 november groot onderhoud uit aan de weg.

Zoab en vangrails

Over een lengte van ruim tien kilometer, op het traject tussen Westerbroek en Zuidbroek, wordt het asfalt vervangen door zeer open asfalt beton (zoab). Hiermee maakt Rijkswaterstaat de snelweg stiller en veiliger, omdat regenwater er sneller in wegzakt.

Daarnaast komt er nieuwe vangrails en worden aan de viaducten betonreparaties uitgevoerd en voegen vervangen.

Meer tijd nodig

De werkzaamheden zouden aanvankelijk deze week al van start gaan, maar omdat de aannemer meer tijd nodig had voor de voorbereidingen, is besloten een week later te beginnen.

Ook voor de uitvoering is meer tijd uitgetrokken. In plaats van de werkzaamheden te beperken tot de weekenden, wordt de komende weken ook 's nachts op werkdagen aan de weg gewerkt.

Rustige tijdstippen

Om de overlast voor het verkeer te beperken, wordt zoveel mogelijk op rustige tijdstippen gewerkt. Overdag zijn twee rijstroken beschikbaar. Tussen 19.30 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends is één rijstrook open.

In de weekenden zijn op het traject Westerbroek-Zuidbroek aansluitingen afgesloten. Het verkeer wordt met borden langs de weg geïnformeerd over omleidingsroutes.

70 kilometer per uur

Tijdens de werkzaamheden geldt op het traject een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd en de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden.