Stakingsdag in Stadspark trekt zo'n 6000 leraren

Rond de 6000 stakende basisschoolleraren en -leraressen zijn donderdagochtend naar het Stadspark in Groningen gekomen om een hoger salaris en een lagere werkdruk te eisen.

Ze doen mee aan de actiebijeenkomst die is georganiseerd door POinactie. Er was gerekend op zo'n 2000 leraren. 'Een geweldige opkomst, we zijn compleet verrast', zegt Marjan Dijkema van de Algemene Onderwijsbond (AOB). 'We laten ons niet tegenhouden door het weer.'

Druk, maar geen grote problemen

'Het is druk bij het Stadspark, er zijn wat opstoppingen', zegt politiewoordvoerder Kalina Pruntel. Het levert geen grote problemen op. 'Er staan verkeersregelaars, die leiden alles in goede banen.'

'Wij werken hard, klassen zitten overvol'

De leraren staken omdat ze de werkdruk in het basisonderwijs te hoog vinden en meer salaris willen. 'Wij werken hard, klassen zitten overvol', vertelt een van de stakende leraren. 'Klassen van 28, 30 leerlingen. Dan denk ik: 'Ach, minister of staatssecretaris, ga het zelf eens doen.'

Aanvankelijk op de Grote Markt

POinactie wilde de actiebijeenkomst aanvankelijk op de Grote Markt in Stad organiseren, maar afgelopen weekend werd gekozen voor het Stadspark. De landelijke stakingsbijeenkomst wordt gehouden in Den Haag. Daar worden zo'n 30.000 leraren verwacht.

In Den Haag worden de stakingsformulieren overhandigd die door de stakers in het Stadspark zijn ingevuld en ingeleverd bij Dijkema en haar collega's.

Ook kinderen aanwezig

Tussen de stakende leraren en leraressen lopen ook kinderen rond. 'Leerkrachten zitten zelf ook met de opvang', zegt Dijkema. 'Dus die gaan gewoon mee.'

