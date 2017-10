KNMI geeft code oranje: veel meldingen stormschade

Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten in Groningen. Daarom is donderdagochtend code oranje gegeven.

In onze provincie, Friesland, en in het Waddengebied kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. RTV Noord-weervrouw Harma Boer waarschuwde donderdagmorgen al voor 'ruig weer'.

Tot halverwege de middag

De windstoten kunnen aanhouden tot halverwege de middag. De wind neemt uiteindelijk vanuit het westen weer af.

Vanuit diverse plekken vanuit de provincie komen meldingen van stormschade.

