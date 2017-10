Plan voor drijvende zonnepanelen op recreatieplas Sellingerbeetse; gemeente voelt zich overvallen

De gemeente Vlagtwedde is verrast door het initiatief van het bedrijf Groen Leven om op de recreatieplas bij Sellingerbeetse een drijvend zonnepark aan te leggen.

Volgens wethouder Seine Lok werd het plan per toeval ontdekt. Vlagtwedde staat niet te juichen om op de plas, waar zowel zand wordt gewonnen als wordt gerecreëerd, drijvende zonnepanelen te plaatsen.

'We kwamen erachter bij de bestudering van de aangevraagde subsidies', zegt Lok. 'Groen Leven gaat voor drijvende zonnepanelen, daar is geen vergunning voor nodig en zo kan het bedrijf sneller slagen maken. Toen we dit ontdekten hebben we direct contact gelegd met Kremer Zand, de eigenaar van de plas.'

Overvallen

In dat gesprek gaf Kremer Zand aan dat het benaderd was door Groen Leven. De zandwinner uit Emmen zag er wel brood in. 'Maar als gemeente voelen we ons wel overvallen. Dat begrijpt Kremer ook, en zij geven aan alle procedures open te willen doorlopen.'

'Afwachtende houding'

Volgens Lok is het plan kort besproken in het college en is er nog geen formeel collegebesluit genomen. 'We moeten het daar met elkaar nog echt over gaan hebben. Maar dat we een afwachtende houding hebben, moge duidelijk zijn.'

Bestemmingsplan

De gemeente Vlagtwedde is niet direct betrokken. Het enige dat het college en de raad in de Westerwolder gemeente moeten doen, is een aanpassing doorvoeren in het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. 'Maar zover is het nog lang niet. Eerst moet maar eens duidelijk worden of hier überhaupt draagvlak voor is', stelt Lok.

Het is het tweede plan voor een zonnepark in de gemeente Vlagtwedde. Vorige week ging de raad met een minimale meerderheid akkoord met een megazonnepark bij Harpel. Dat plan leidde tot veel commotie in het dorp.

