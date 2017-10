De Suikerunie in Hoogkerk heeft middenin de bietencampagne een forse tegenslag te verwerken gekregen.

Door een technisch mankement is de transportband, waarop de bieten naar de was- en snipperinstallatie worden vervoerd, donderdagochtend geknapt. Hierdoor ligt het complete bietentransport in de Suikerunie voorlopig stil.

De verwachting is dat het enkele dagen in beslag gaat nemen voordat de transportband weer hersteld is.