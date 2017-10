Brug Van Starkenborghkanaal is weer open voor verkeer (update)

De brug ligt nog maar enkele maanden op de plaats (Foto: Karel Oosterhuis/RTV Noord)

De nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn is weer open voor het verkeer. Door de storm was er aan de onderkant van de brug een onderdeel van de brug gewaaid.

Onderhoudsmonteurs hebben het hersteld. Na enkele uren, rond 14:00 uur, kon de brug weer dicht.