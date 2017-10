Vlagtwedde wil belasting op toegangskaartjes Bourtange heffen

Er moet een 'vermakelijkheidsrestributie' van 67 cent bovenop de prijs van de toegangskaartjes voor Vesting Bourtange komen om de onderhoudskosten aan de vesting te financieren.

Dat is tenminste het idee van de gemeente Vlagtwedde. Stichting Vesting Bourtange is hier boos over, omdat het vreest dat een hogere toegangsprijs negatieve gevolgen heeft voor de bezoekerscijfers van de vesting. Een hogere toegangsprijs zou toeristen afschrikken. Bezoekers in Bourtange betalen nu 8,50 euro per kaartje

'We ontkomen er niet aan'

Maar wethouder Giny Luth van de gemeente Vlagtwedde denkt dat dit meevalt. 'We hebben alles tegen het licht gehouden, maar we ontkomen niet aan deze maatregel. Bovendien denk ik niet dat toeristen zich door die 67 cent extra laten weerhouden van een bezoek aan de vesting.'

'Geen grote gevolgen'

Luth ziet de toegangsprijzen bij andere toeristische attracties in de regio en geeft aan dat er rek zit in de prijs voor een entreekaartje voor Bourtange. 'Als je naar Wildlands gaat moet je dertig euro per persoon betalen en ben je ook nog eens tien euro extra aan parkeerkosten kwijt. Wij willen hier geen bedragen vragen voor parkeren, en we denken dat deze maatregel geen grote gevolgen heeft.'

Kosten voor onderhoud

De gemeente Vlagtwedde is 225.000 euro per jaar kwijt aan het onderhoud in en rondom de vesting. Dat bedrag wordt deels gedekt door inkomsten uit pacht, toeristenbelasting en een bijdrage van het Rijk voor de historische waterweg rondom Bourtange. De 'vermakelijkheidsrestributie' moet voor de overige dekking van dat bedrag zorgen.

