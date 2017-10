Noord Vandaag: 'Het was een pittige, hevige en korte chaos'

Vandaag in Noord Vandaag onder meer: de storm die Groningen in de tang hield, lerarenstaking op de drafbaan en problemen voor de Suiker Unie.

- We hebben er allemaal last van gehad vandaag; de eerste echte najaarsstorm. Doordat de bomen nog vol in blad zaten, was de schade net iets groter dan normaal. (01:15)

- De dijkdoorgangen bij Delfzijl zijn donderdagochtend rond 10.00 uur gesloten. Hoe dat in zijn werk ging, zie je in de uitzending. Ohja, en Harma gaf haar uitleg over het weer. (07:13)

- Niet twee-, maar zesduizend leraren kwamen vanmorgen bijeen in Stadspark Groningen om actie te voeren voor meer loon en lagere werkdruk. (09:23)

- Je zou denken dat alle scholen dus helemaal leeg waren in onze provincie maar niet sis minder waar. Sommige leraren gingen vandaag gewoon aan het werk... (11:20)

- De transportband die de bieten de Suiker Unie-fabriek in brengt is geknapt. Door de storing kunnen er waarschijnlijk tot zaterdag geen bieten opgehaald worden bij de boeren. (14:12)

