Stadjer overvalt woning en maakt spelcomputer en spelletjes buit: celstraf

Een 20-jarige Stadjer heeft van de rechtbank twaalf maanden jeugddetentie gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het plegen van een woningoverval in Delfzijl en wapenbezit.

Met twee vrienden drong hij in februari een woning binnen in Delfzijl. De mannen sloegen de bewoner en gingen er met een spelcomputer en meerdere spelletjes vandoor.

Barbecue

Het slachtoffer herkende de 20-jarige man. Hij had kort daarvoor ruzie met hem over een PlayStation die hij te koop had. De Stadjer ontkent; hij zou de avond van de overval op een feestje aan het barbecueën zijn geweest. De vrienden die volgens de man ook op het feestje waren, wisten van niets.

Boksbeugel en wapen

Bij een huiszoeking vonden agenten een boksbeugel en een wapen. De andere twee overvallers werden niet gevonden. De man had ook nog een taakstraf van dertig uur boven zijn hoofd hangen. Die moet hij alsnog uitvoeren.