Stroomstoring in deel Winschoten opgelost (update)

Storingsgebied Winschoten (Foto: Enexis)

De stroomstoring die donderdagmiddag rond het gebied van de Acacialaan in Winschoten gaande was, is opgelost. Rond 14.00 viel daar de stroom uit. De storing heeft niets te maken met de herfststorm.

Netbeheerder Enexis had het probleem rond 15.30 weer opgelost. 'De stroomstoring is veroorzaakt door een kapotgegraven kabel', zegt woordvoerder Jan Bakker van Enexis. Wegens werkzaamheden werd in het gebied een kabel stukgetrokken. In totaal werden 2460 klanten getroffen door de stroomuitval.