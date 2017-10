Stroomstoring in deel Winschoten (update)

Storingsgebied Winschoten (Foto: Enexis)

In Winschoten is in het gebied rond de Acacialaan een stroomstoring gaande. Rond 14.00 viel de stroom uit. Netbeheerder Enexis verwacht dat het tot 16:05 duurt voordat het is opgelost.

De stroomstoring is veroorzaakt door een kapotte kabel, zegt een woordvoerder van Enexis. Er zijn 2460 klanten getroffen door de stroomuitval. 'Een groot deel daarvan heeft weer stroom', meldde de woordvoerder rond 15:30 uur.