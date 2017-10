Schoonmakers voelen zich gedupeerd door schoolstaking

Albert en Corrie Nijhof uit Hoogezand zijn schoonmakers in hart en nieren, 'Niet lullen maar poetsen', dat type. Maar nu zijn ze boos en dat steken ze niet onder stoelen of banken. En dat allemaal door de landelijke onderwijsstaking.

Het echtpaar doet al zes jaar lang de schoonmaak op basisschool De Driespan in Harkstede. Ze doen dat in opdracht van schoonmaakbedrijf CSU, hun werkgever. Op maandag en dinsdag werken ze samen met een collega, de rest van de week met zijn tweeën.

Bikkelen

Het is bikkelen: ze moeten in minder dan drie uur de hele school en de gymzaal schoonmaken. Ga er maar aan staan. Toch ze doen het graag. Maar je moet ze niet bedonderen.

Wat is het geval? Begin deze week krijgen ze van CSU te horen dat ze donderdag niet naar de school in Harkstede hoeven, omdat de school gesloten is. Direct daarna wordt hen verteld dat ze daarom verplicht zijn om snipperuren op te nemen. 'Dat vinden wij oneerlijk', zegt Nijhof.

Werkdruk

'We hebben voorgesteld gewoon aan het werk te gaan en nu eens de schoonmaakklussen te doen waar we normaal niet aan toekomen. Maar daar wilden ze niets van weten. Wij hebben alle begrip voor de stakers. De werkdruk van de meesters en de juffen is erg hoog. Maar nu worden wij gedupeerd.'

Apart scholencontract

Volgens Erwin Vos, manager bij CSU, gaat het om contractuele afspraken, waarvoor de schoonmakers willens en wetens hebben getekend. 'Het staat in een apart scholencontract voor onze medewerkers. Als de school dicht blijft, moeten de schoonmakers verplicht verlof opnemen. Daar tekenen ze voor. Over het algemeen is het geen probleem en gebruikelijk in dit soort situaties.'

Albert Nijhof bestrijdt dit met klem. 'Ik heb een contract van zestien pagina's, maar daar staat niets in over stakingen.'

Kansen

Het kan ook anders. Zoals bij schoonmaakbedrijf Dolmans, dat onder meer de achttien basisscholen van de onderwijsgroep O2G2 in de gemeente Groningen onder zijn hoede heeft.

'Een staking is vervelend, maar biedt ook kansen', zegt directeur Jos van Dijk. 'Wij laten de schoonmakers gewoon werken. Ze kunnen nu dingen doen waar ze anders geen tijd voor hebben. Bovendien worden wij daarvoor betaald door de scholen. Het zou raar zijn het geld in eigen zak te houden en de schoonmakers daarvoor te laten opdraaien.'

Voor de deur

Voor Albert Nijhof is de maat vol: 'Als er nog een staking komt en ze laten ons thuis, ga ik bij CSU voor de deur zitten. Ik niet aan het werk, dan zij ook niet.'

