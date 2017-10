'Het Noorden moet ambitieuzer zijn in kringloopeconomie'

Het Noorden van Nederland heeft alles in zich om koploper te worden op het gebied van kringloopeconomie. Dat is de conclusie op het eerste Congres voor Circulaire Economie Noord-Nederland. De voorwaarde is wel dat we met z'n allen ambitieuzer moeten zijn.

Alle materialen hergebruiken, zodat het eigenlijke afval een grondstof voor een ander product wordt. Het is de basis van de circulaire economie en de drie noordelijke provincies zien daarin volop kansen.

Grondstofstromen

Groningen, Drenthe en Friesland organiseerden donderdag in het Friese Oosterwolde voor het eerst een congres over het onderwerp. De drie provincies zijn ook bezig om samen in kaart te brengen welke grondstofstromen er zijn in het Noorden.

'Afvalstromen houden niet op bij de grens', zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink (VVD).

De eerste resultaten van de analyse zijn al bekend. Zo wordt in de bouw in Noord-Nederland minder dan vier procent van de bouwmaterialen hergebruikt. Te weinig, vindt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA).

Restproduct zonder waarde

'De rest wordt gewoon verbrand en dat is zonde', zegt De Rouwe. 'De analyse geeft ons de kans om restproducten zonder waarde in beeld te krijgen, daar kunnen nieuwe producten uit ontstaan.'

In Noord-Nederland zijn ook bedrijven die al volop bezig zijn met de circulaire economie. De Suiker Unie is een van die bedrijven.

Pulp wordt veevoer

'Wij kunnen bestaan omdat we alle zijstromen tot waarde hebben gebracht', zegt plantmanager Teun van der Weg van Suiker Unie. 'Van suiker alleen kun je niet bestaan. Het meest sprekende voorbeeld bij ons is de pulp vanuit de suikerbiet, die brengen we terug als veevoer.'

Daarnaast heeft Suiker Unie ook een biovergister, waar biogas wordt gemaakt. Een deel van de eigen vrachtwagens kan daar weer op rijden. Van der Weg: 'Van een biet blijft nagenoeg geen afval over. Alleen wat stenen, maar we hebben nu ook een stenenwasser gebouwd. Dus dat kan straks ook worden hergebruikt.'

Als het aan de provinciebesturen van Groningen, Friesland en Drenthe ligt, maken de Noordelijke ondernemers volop gebruik van de kansen in de circulaire economie.

Toekomst

'Het is de toekomst', zegt De Rouwe. 'Er is een grote vraag naar producten die de omgeving niet vervuilen of kapot maken. Zodat we alles ook beter aan een volgende generatie kunnen overdragen.'

Brink: 'Er wordt meer leiderschap gevraagd, dus daar gaan we mee aan de slag. We gaan doorpakken.'

