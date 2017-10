Univé moet 13-jarig slachtoffer steekpartij schadevergoeding betalen

Hij liep op 13-jarige leeftijd een incomplete dwarslaesie op, na een steekpartij aan de Farmsumerweg in Appingedam. Refik uit Delfzijl. Ruim vijf jaar later heeft de rechtbank Noord-Nederland verzekeringsmaatschappij Univé veroordeeld tot het uitkeren van de materiële en immateriële schade.

Refik heeft op zaterdag 10 maart 2012 een voetbalwedstrijd in Appingedam. Na afloop van de wedstrijd wordt hij aan de Farmsumerweg belaagd door een groep van zo'n tien jongeren. Refik wordt een steegje ingesleurd en door een 13-jarige jongen uit Appingedam met een vlindermes in zijn rug gestoken.

Gevoelig

'We kunnen wel stellen dat de steekpartij grote neurologische consequenties heeft gehad', vertelt letselschade-expert Frans Peter de Jong. 'Hij is arbeidsongeschikt en wordt dagelijks met zijn fysieke beperkingen geconfronteerd. Dat ligt natuurlijk erg gevoelig voor een jongen van 19 jaar. Daarom heb ik met Refik afgesproken dat ik geen details geef, ook niet over de hoogte van de schadeclaim.'

Dilemma

Omdat Univé geen verzekeraar wil zijn die het gebruik van wapens verzekert, wordt de claim afgewezen. 'De claim plaatste ons voor een dilemma', aldus woordvoerder Ellen de Jong van Univé. 'Enerzijds was er sprake van een jongere die ernstig gewond is geraakt door een verzekerde van Univé. Anderzijds werd er gebruik gemaakt van een wapen. Wij hebben niet voor niets in onze polisvoorwaarden staan dat we schade door bezit of gebruik van een wapen niet verzekeren.'

'Onduidelijke wapenclausule'

Omdat de verzekeraar weigert uit te keren, stapt Refik naar de rechter. 'Volgens de rechtbank is de wapenclausule in de polisvoorwaarden onduidelijk en voor nadere uitleg vatbaar', aldus letselschade-expert De Jong. 'En dan is het wettelijk zo geregeld dat het belang van het slachtoffer vooropstaat. Dat betekent dus dat Univé de schade van mijn cliënt moet vergoeden.'

Unieke uitspraak

De advocaat van Refik noemt de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland uniek. Arvin Kolder: 'In de polisvoorwaarden staat dat schade die wordt toegebracht met een wapen, uitgesloten is van dekking. Maar de rechter heeft nu bepaald dat wanneer het om kinderen tot 14 jaar gaat, de schade toch onder de WA-verzekering valt. De verzekeringsmaatschappij moet dus tot uitkeren overgaan en dat is voor het eerst in Nederland.'

Begeleiding

Univé is dan ook verrast door de uitspraak van de rechtbank. Ellen de Jong: 'Wij bestuderen het vonnis nauwkeurig. Ondertussen wordt er overlegd met de belangenbehartiger om te kijken of we op dit moment iets voor het slachtoffer kunnen betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding.'

De verzekeraar heeft drie maanden de tijd om tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep te gaan.

