4Mijl4You: Elke keer een paar meter meer trainen

Negen nierpatiënten lopen zaterdagavond de 4Mijl4You. Het Dialyse Centrum Groningen heeft die georganiseerd. Er doen ook zes medewerkers mee aan de wandeltocht van Haren naar de Groninger Vismarkt.

Dirk Jan van der Wal uit Overschild is één van de patiënten die meedoen. Hij is 51 jaar en zijn hele leven leeft hij met één nier. 'Snel na mijn geboorte is al een nier verwijderd, omdat die niet goed functioneerde. De overgebleven nier functioneert nog maar tussen de tien en dertien procent', vertelt Van der Wal, terwijl hij de dialyse ondergaat. Drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag, ligt hij vier uur gekoppeld aan de kunstnier. Het apparaat pompt zijn bloed rond.

Transplantatie

Van der Wal hoopt vanzelfsprekend op een donornier. In februari leek het zover. 'Ik heb mijn tas altijd klaar staan. Ik werd gebeld dat er een match van negentig procent was met een overledene. Later ging de telefoon opnieuw: er was een patiënt die voor de volle honderd procent matchte. Jammer, maar het is niet anders', berust Van der Wal.

Steeds een paar meter meer

Voor hem is de 4Mijl4You op zaterdagavond een uitkomst en hij is fit. 'Elke keer als ik de auto parkeer om naar het Dialyse Centrum te gaan, zet ik de auto iets verder weg. Zo blijf ik trainen en loop ik elke keer een paar meter meer. Het gaat me lukken. Wandelend misschien niet, maar wel op de fiets. En natuurlijk: de armen gaan de lucht in als ik over de finish kom.'