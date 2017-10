NAM blijft opnieuw 0,02 miljard kuub onder maximale gaswinning

In het afgelopen gasjaar heeft de NAM 23,98 miljard kubieke meter Gronings gas gewonnen. Daarmee bleef de aardoliemaatschappij net onder het wettelijke maximum van 24 miljard. Dat maakt de NAM zelf bekend.

Het gasjaar 2016-2017 liep van 1 oktober vorig jaar tot 30 september dit jaar. Komend gasjaar mag de NAM maximaal 21,6 miljard kubieke meter winnen, maar het concern is het niet eens met dat productieplafond.

Raad van State

De aardoliemaatschappij is bang dat door die wettelijke verlaging de veiligheid in het geding komt. Ze zijn in beroep gegaan bij de Raad van State tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. De uitspraak wordt volgende maand verwacht.

0,02 miljard kuub

Het gasjaar 2015-2016 bleef de teller steken op 26,98 miljard kuub, terwijl de maximale toegestane hoeveelheid toen 27 miljard kuub was.

