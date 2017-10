Pakketsorteerders PostNL in Kolham staken donderdagavond opnieuw

De avondploeg van PostNL Pakketten in Kolham legt donderdagavond na 20.00 uur opnieuw het werk neer uit protest tegen aanstaande ontslagen.

PostNL is ondanks de eerdere stakingen deze week nog niet ingegaan op de gestelde eisen.

Re-integratie

Het gaat in totaal om ongeveer veertig pakketsorteerders die nu in het kader van een reïntegratieproject met behoud van uitkering bij PostNL werken. Het re-integratiebedrijf van de gemeente stopt nu met de avondploeg, dat werk wordt overgenomen door een uitzendbureau. De pakketsorteerders die daardoor hun baan verliezen, mogen daar volgens vakbond FNV wel solliciteren, maar horen er niks van.

Steunbetuiging

'Vanmiddag hebben we veel steunbetuigingen ontvangen van omwonenden en winkeliers uit Hoogezand en Kolham', aldus FNV-bestuurder Wilma Nieveen. 'Zij staken de pakketsorteerders massaal een hart onder de riem. In nog geen half uur tijd hadden we al 300 handtekeningen verzameld. Hierdoor voelen de pakketsorteerders zich nog meer gesteund. Ze willen niet terug naar de bijstand, maar werken bij PostNL, voor PostNL. En onder de voorwaarden en het loon volgens de cao PostNL.'

Brandstichting

De massale steun van omwonenden geeft de stakers moed om door te gaan met hun strijd voor baanbehoud en een normaal loon. Dat het ze hoog zit, bleek afgelopen woensdag. Ook toen staakten de pakketsorteerders. Tijdens die staking werden dozen in brand gestoken. Dat veroorzaakte overigens verder geen overlast of schade. Het voorval speelde zich af voor de ingang van het PostNL Depot aan de W.J. Ockelslaan 2 in Kolham.

