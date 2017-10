Donar grijpt naast de Supercup en laat MartiniPlaza beduusd achter

Het was nipt, maar Donar heeft de strijd om de Supercup donderdagavond verrassend verloren. De Groningers gingen voor 2320 toeschouwers met acht punten verschil onderuit tegen Landstede uit Zwolle. Het werd uiteindelijk 69-77.

Slordig

Donar speelde slordig en zo bleef Zwolle constant in de wedstrijd. Na het eerste kwart was het 17-17. De Groningers herstelden zich enigszins in de tweede tien minuten. Langzaam maar zeker werd een kleine voorsprong opgebouwd. Een driepunter van Domingo vlak voor rust bracht het verschil op acht punten in het voordeel van de ploeg van coach Erik Braal: 39-31.

Puntje voor puntje

Na de onderbreking kwam Zwolle puntje voor puntje dichterbij. De gasten kwamen met 51-51 langszij en stonden aan het einde van het derde kwart zelfs met 52-56 voor. De verdediging van de Groningers had geen antwoord op het goede spel van met name Gregory.

Onzorgvuldig

Het spel van Donar bleef onzorgvuldig. De schoten vielen niet en daar kon Zwolle keer op keer van profiteren. De thuisploeg kwam nog terug tot een achterstand van één punt, 63-64, maar moest in de slotfase de zege definitief aan Zwolle laten.

Topscorer

Topscorer aan de kant van Donar was Sean Cunningham met zestien punten. Evan Bruinsma was goed voor veertien punten. Zo greep Donar naast de eerste prijs van het seizoen en pakte Zwolle voor het eerst in hun historie de Supercup.

