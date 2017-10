Gedenkplek omgekomen student wordt tijdens 4Mijl afgezet

De gedenkplek voor de omgekomen Michiel Beenen op het Herewegviaduct in de stad wordt zondag tijdens de 4Mijl afgezet met tape. Zo hoopt de organisatie het publiek langs het parcours van het hardloopevenement op afstand te houden.

Dat is in samenspraak met de gemeente Groningen besloten, laat 4Mijl-directeur Elkse Dijkstra weten.

Dranghekken

Het neerzetten van dranghekken was geen optie, zegt ze: 'Dan is er weer minder ruimte voor de lopers en dat zou weer gevaarlijk voor de lopers kunnen worden. Daarom heeft de gemeente voor tape gekozen.'

Respectvol

Ze verwacht dat de toeschouwers daar met respect mee omgaan: 'Ik ga er zeker van uit dat dat goed gaat. Het lijkt mij niet nodig om daar ook nog iemand bij te zetten in de vorm van een steward bijvoorbeeld.'

Lichaam gevonden

De 21-jarige Beenen werd afgelopen zondagochtend dood aangetroffen op het spoor onder het Herewegviaduct. Het is nog steeds niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. De politie is bezig met een onderzoek.

Lees ook:

- Dode Herewegviaduct is 21-jarige Hanze-student

- Dode man langs spoor is 21-jarige Stadjer

- Politie zoekt getuigen bij onderzoek naar dood van 21-jarige jongen langs het spoor

- Lichaam gevonden onder viaduct; treinverkeer ligt stil vanwege onderzoek