Willemijn Bos is succesvol aan meniscus geopereerd

Hockeyster Willemijn Bos is donderdag succesvol geopereerd aan haar knie. Het bleek om een meniscusblessure te gaan, laat de GHHC'er weten. Wanneer ze weer op het veld kan staan, is nog niet duidelijk.

Krukken en een brace

Ze moet het de komende anderhalve maand met krukken en een brace doen. Over twee weken wordt haar knie gecontroleerd: 'Dan gaan we het hebben over het vervolg. Voor nu is het het belangrijkste dat het hechten van de meniscus goed lijkt te zijn gegaan.'

Geen duidelijkheid

De oud-international weet nog niet wat het voor haar verdere hockeyloopbaan betekent. 'Ik kan er nog weinig over zeggen. Dat zal de komende weken of maanden moeten uitwijzen. Het hangt er bijvoorbeeld ook vanaf wat de orthopeed over twee weken zegt.'

Operatie

Bos raakte vorig weekend geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Huizen. Ze is geopereerd door dezelfde arts die haar ook opereerde in 2012, toen ze door een gescheurde kruisband de Olympische Spelen moest missen.

Lees ook:

- Willemijn Bos opnieuw ernstig geblesseerd aan knie

- Veerkrachtig GHHC pakt eerste punt na geslaagde inhaalrace