De Vries-Leggedoor benoemd tot waarnemer in Zuidhorn

Greetje de Vries-Leggedoor is donderdagavond benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn.

Zij volgt Bert Swart op, die afgelopen juni is overleden. Eind april werd Swart opgenomen in het ziekenhuis nadat hij thuis onwel was geworden. Enkele weken later werd bekend dat hij een agressieve hersentumor had.

Eerste Kamer

De Vries-Leggedoor is sinds 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Eerder was ze lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's.

De Vries-Leggedoor is geboren in Ter Apelkanaal en woont in Nieuw Buinen.