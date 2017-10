De Vries-Leggedoor is benoemd tot waarnemer in Zuidhorn

Greetje de Vries-Leggedoor is donderdagavond benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn.

Zij volgt Bert Swart op, die afgelopen juni is overleden. Eind april werd Swart opgenomen in het ziekenhuis nadat hij thuis onwel was geworden. Enkele weken later werd bekend dat hij een agressieve hersentumor had.

Moeilijk te evenaren

'Ik weet dat Bert Swart de harten heeft gestolen van de mensen in Zuidhorn. Het is lastig voor mij om zo iemand te evenaren, maar ik hoop dat de mensen net zo veel vertrouwen in mij kunnen krijgen', zegt De Vries-Leggedoor.

Mensgericht

Ze vervolgt: 'Zuidhorn is een mensgerichte gemeente. Het gaat er niet alleen om het hoofd, maar vooral om het hart. Als ik ergens burgemeester had willen worden, dan is het wel daar.' De Vries-Leggedoor ziet het als haar belangrijkste taak om Zuidhorn goed op de herindeling voor te bereiden.

Eerste Kamer

De Vries-Leggedoor is sinds 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Daarvoor was ze lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe en van 2005 tot 2009 was ze lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's.

Geboren Groningse

De Vries-Leggedoor is geboren in Ter Apelkanaal en woont in Nieuw Buinen. Het is de bedoeling dat ze het burgemeesterschap waarneemt in Zuidhorn tot de herindeling in 2019. Dan vormt Zuidhorn samen met Leek, Grootegast, Marum en het Middag-Humsterland de nieuwe gemeente Westerkwartier.