Fusie zonder Eemshaven is 'gemiste kans, maar ook gelopen race'

'Beide havens in één gemeente was het beste geweest. Maar we moeten ons er maar bij neerleggen, het is niet anders.' Dat zegt één van de bezoekers van de informatieavond over de herindeling in Delfzijl.

Nadat Appingedam en Loppersum haar inwoners woensdagavond hadden bijgepraat over de fusieplannen, was de gemeente Delfzijl donderdag aan de beurt.

Vet op de botten

Inwoners van de havenstad koesteren nog altijd de wens om de Delfzijlster haven en de Eemshaven in één gemeente te hebben. Veel bedrijven in de haven van Delfzijl zijn ook te vinden in de Eemshaven. En natuurlijk zorgt de Eemshaven ook voor de nodige opbrengsten, die de DAL-gemeenten - die naar eigen zeggen niet al te veel vet op de botten hebben - goed kunnen gebruiken.

Daarom zijn inwoners teleurgesteld dat de zogenoemde DAL+-variant (mét de Eemshaven) niet is gelukt: 'Als Delfzijlster heb ik het gevoel dat de Eemshaven min of meer bij Delfzijl hoort. Het leek me een paar jaar geleden een logische zaak, maar het is een gelopen race. Wat moet je er verder nog van zeggen?'

Wishful thinking

Burgemeester Gerard Beukema noemt het dan ook 'wishful thinking' dat de Eemshaven nog bij Delfzijl, Appingedam en Loppersum komt: 'Eemsmond heeft laten weten dat het onlosmakelijk verbonden is met haar haven. Het provinciebestuur staat hierachter. Als Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond over ruim een jaar samengaan als Het Hogeland, zal er binnen twintig jaar echt geen grenswijziging meer komen.'

De infoavond trok acht inwoners uit de gemeente Delfzijl. Enkelen van hen zijn regelmatig op de publieke tribune te vinden tijdens raadsvergaderingen. Beukema concludeert dan ook dat inwoners de herindeling 'wel goed vinden'. Dat was dertig jaar geleden heel anders.

Volle zalen

Beukema was in de jaren '80 en '90 gedeputeerde in Groningen. Hoewel hij de herindeling niet in zijn portefeuille had, weet hij nog goed dat de zalen toen wel vol zaten als het over de herindeling ging: 'Toen was er veel tegenstand, men wilde niet van kleinere gemeenten naar grotere. Nu is de belangstelling een stuk minder groot.'

In Delfzijl lijken ook de inwoners die de infoavond bezochten het wel eens te zijn met de fusie: 'Het moet eigenlijk wel, anders loop je achter de feiten aan als je als gemeente nog wat wilt doen voor de inwoners.'

Besluit over anderhalve maand

Op 16 november nemen de drie gemeenteraden tegelijkertijd een zogenaamd principebesluit: dan beslissen ze of de fusie doorgaat of niet. De gemeenten gaan op z'n vroegst op 1 januari 2020 samen. De definitieve datum staat nog niet vast.

