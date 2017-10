Gaat Groningse vrouw die ex neerstak vrijuit?

Een 23-jarige vrouw uit Groningen krijgt, als het aan de officier van justitie ligt, geen straf voor het steken van haar ex-vriend in zijn buik en arm. De vrouw stak uit noodweer, ze was overmand door angst.

De twee kwamen elkaar tijdens een stapavond tegen en gingen met een ander stel naar huis. Hier ging het mis. De man ging voor haar staan en schreeuwde tegen haar. Een getuige verklaarde dat de vrouw 'als een bang vogeltje op de bank zat'.

Doodsbedreiging

De 23-jarige Groningse vertelde bij de politie dat ze flashbacks kreeg omdat hij haar twee keer eerder in elkaar had geslagen en ook eerder met de dood had bedreigd. Ze stak hem en pas toen ze het huis uitstapte, werd ze weer helder.

Angst

De officier van justitie vindt dat de vrouw wel te ver is gegaan door hem te steken, maar dat het haar niet aangerekend kan worden omdat zijn gedrag haar zo angstig maakte. 'De angst lijkt een gat in haar geheugen te hebben geslagen', aldus de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.