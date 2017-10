Oefening in dijkbewaking na stormachtige herfstdag

De storm is gaan liggen, maar toch waaide het donderdagavond nog stevig op de zeedijk bij de Dollard. Ideale omstandigheden voor Waterschap Hunze en Aa's om een oefening in dijkbewaking te houden.

De oefening werd gecoördineerd vanuit Gemaal Rozema bij Termunterzijl. Hoofd Dijkbewaking Wilco Reefman stuurt dertig medewerkers aan, die in teams op pad gaan. In totaal wordt 28 kilometer dijk geïnspecteerd, van Nieuwe Statenzijl tot het centrum van Delfzijl. Reefman: 'Het gaat er vanavond vooral om om te kijken of de procedures nog kloppen en hoe de communicatie met de mensen op de dijk verloopt.'

Aardedonker

Het stuk dat Jan Grezel en Aike Maarsingh moeten controleren, is vijf kilometer lang. In het aardedonker staan we op de dijk. Jan Grezel wijst: 'Dat zijn de lichten van de Volkswagenfabriek bij Emden en daar, die groene lichten, dat is Nieuwe Statenzijl.'

Schade

Maarsingh: 'Bij een storm kan de dijk beschadigd raken door bijvoorbeeld zeecontainers die overboord zijn geslagen. Als wij zo'n schade aantreffen, dan geven we dat door aan de coördinator in Gemaal Rozema. Als het dan weer laag water is, kunnen we de schade repareren.'

'Met de neus in de boter'

Ook de kersverse dijkgraaf Geert-Jan ten Brink is aanwezig bij de oefening. 'Ik val met mijn neus in de boter. Vandaag was de eerste najaarsstorm en gingen de coupures bij Delfzijl dicht en vanavond deze oefening. Het is allemaal heel boeiend en het is goed om met eigen ogen te zien wat onze mensen allemaal doen voor de veiligheid van onze inwoners.'

