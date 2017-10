Ouders zieke Amir (10) aan het klussen in afwachting van zijn thuiskomst

De ouders van het zieke tienjarige jongetje Amir zijn in afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof in Leeuwarden alvast druk bezig om hun nieuwe woning in de Korrewegwijk in Stad voor te bereiden op zijn thuiskomst.

Zijn ouders eisen dat ze zelf weer voor hun zoontje mogen zorgen, nadat Amir enkele weken geleden door de Kinderbescherming bij zijn ouders weggehaald werd. Hij werd naar een verpleeginstelling in Bedum gebracht en ligt nu in het UMCG.

'Alleen nog laminaat leggen'

'Alleen het laminaat moet nog gelegd en dan is het klaar', zegt Marianne Bathoorn tegen RTV Drenthe over de nieuwe woning. Ze staat het gezin bij. Bathoorn geeft aan dat het voor de vader lastig is om zijn tijd te verdelen tussen werken aan het huis, bij Amir in het UMCG zijn en afspraken met instanties. Zo moet Amirs vader soms voor gesprekken met voogdij-instelling Nidos naar Assen, verklaart Bathoorn.

'Het gaat weer wat beter'

Amir ligt volgens haar nog steeds in het UMCG. 'We hebben al een paar keer bij zijn bed gezeten omdat we dachten dat het mis ging, maar het gaat nu weer wat beter met hem. Wat de arts betreft, kan hij uit het ziekenhuis worden ontslagen als het huis klaar is', aldus Bathoorn.

Huisarts

De ouders hebben inmiddels een huisarts gevonden in de buurt van hun nieuwe huis. Een wijkteam en Humanitas zijn volgens Bathoorn bezig om de zorg voor Amir te regelen. 'Vanuit het azc in Emmen lukte het niet om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Nu het gezin een huis heeft, gaat dat makkelijker', zegt ze.

Aangepaste woning

Het gezin kan in het huis in de Korrewegwijk wonen zolang Amir nog leeft. 'Het is een aangepaste woning. Er zit zelfs een lift in. En met vijf slaapkamers is het groot genoeg voor het hele gezin.'

