Door brand getroffen ondernemer: 'Ik ben de mensen in Delfzijl dankbaar'

(Foto: Facebook Carcleaning Hikmat)

Drie weken geleden werd het autowasbedrijf van Nijyar Hikmat in Farmsum door brand getroffen. Al snel heropende Carcleaning Hikmat in een tijdelijk pand in de haven van Delfzijl. Dat was donderdag slecht bereikbaar, toen de coupures sloten. Hikmat houdt de moed erin: 'Je moet altijd positief denken, het komt altijd goed.'

Hikmat komt oorspronkelijk uit Irak en kwam zo'n 25 jaar geleden naar Nederland. Delfzijl heeft zijn hart gestolen. 'Ik krijg veel hulp van andere bedrijven. Dat is heel aardig. Maar eigenlijk had ik dat ook wel verwacht, want Delfzijl steunt mij heel erg. Ik ben de mensen in Delfzijl dankbaar.' 'We schrokken heel erg' Hij woont met zijn gezin naast de door brand getroffen loods waar de brand woedde. 'We werden 's nachts wakker gemaakt. We schrokken er heel erg van.' 'We redden ons hier wel' Hikmat gaat ervan uit dat hij weer terug kan naar zijn vorige locatie, als de schade hersteld is. 'Ik zit hier nu ruim twee weken, maar ik wil zo snel mogelijk terug naar het oude adres. Maar we redden ons hier wel.'