Rondje Groningen: Kamernood? Huur eens een klooster!

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: niet alle buitenlandse studenten hebben moeite om een kamer te vinden.

1) Solidair

Het AVRO/TROS-programma Radar vraagt of jij het aanzetten van de verwarming zo lang mogelijk uitstelt en waarom. Milieu? Geld? De knusheid van samen onder een dekentje zitten? Peter Polder van Milieudefensie heeft een andere reden:

2) Voor niks in de file

Provinciale Statenlid Gerrit Jan Steenbergen uit Delfzijl had vandaag beter thuis kunnen blijven:

3) Helikopter: van oefening naar noodgeval

Op de redactie van WinsumNieuws kwamen gisteravond telefoontjes binnen over een overvliegende helikopter. Het bleek te gaan om bemanningsleden van de traumahelikopter, die aan het oefenen waren. Maar rond middernacht werd het serieus:

4) OldStars

Op je 60ste voetballen bij FC Groningen. Het kan dankzij het project OldStars, waardoor ouderen aan hun conditie mogen werken bij hun favoriete voetbalclub. De OldStars van de FC reisden vandaag af naar Den Haag voor een landelijk toernooi. Samen met de derde helft vormde de warming-up het hoogtepunt van de dag.

5) Samen met je lief naar de drive-in bios

Zo romantisch... Samen in de auto met een zak popcorn kijken naar een film op een groot scherm. Daarvoor hoef je niet naar Amerika. In Winschoten komt binnenkort eenmalig een drive-in bios.

6) ' Knippendale' mag niet meer knippen

Geen Chippendale, maar 'Knippendale'. Zo noemt de Groningse conducteur Bram zichzelf op Twitter, omdat hij dol is op het knippen van kaartjes. Maar hij zal toch echt afscheid moeten nemen van zijn controletang:

7) Chocoladeverslaafden opgelet!

Wel eens een 'high shoq' gehad? Enn dan hebben we het niet over elektriciteit, maar over chocolade. Volgens stadsblog Sikkom heeft de Belgische chocoladebar Quetzal zijn oog laten vallen op een pand in de Ebbingestraat in Groningen. Straks dus misschien geen high tea meer met je vriendinnen, maar een high shoq!

8) Kamernood?

De kamernood onder buitenlandse studenten is hoog, maar daar heeft deze studente geen last van. Ze woont in een voormalig klooster en als het zonlicht door haar glas-in-loodramen schijnt, ziet dat er zo uit:

9) Itsy bitsy krijgt natte voeten

Koos de Wit maakte deze foto van dauwdruppels op een spinneweb:

