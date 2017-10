RUG wil universiteit in Franeker nieuw leven inblazen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil volgend jaar een kleine dependance gaan openen in Franeker. Daarvoor is donderdagavond een intentieverklaring getekend.

De nevenvestiging wordt onderdeel van de Campus Fryslân van de RUG in Leeuwarden. Het gaat om kleinschalig onderwijs: in de collegezaal in Franeker is maar plek voor zo'n zestig à zeventig studenten.

Decaan Jouke de Vries wil onder meer lesprogramma's ontwikkelen voor mensen die net zijn afgestudeerd of aan het werk zijn. Gedacht wordt aan colleges met thema's als astronomie, rechten, psychiatrie, kunst of duurzame landbouw.

Het is de bedoeling dat de RUG-dependance een plekje krijgt in de vijfhonderd jaar oude Botniastins in het centrum van Franeker.

Rijke academische geschiedenis

Als de plannen doorgaan, wordt Franeker na ruim tweehonderd jaar weer een universiteitsstad. De Friese stad was in 1585 de tweede stad boven de grote rivieren met een universiteit, na Leiden.

In 1811 kwam een einde aan de Franeker Academie. Wel mogen RUG-promovendi van Friese afkomst nog altijd in de Martinikerk in Franeker hun proefschrift verdedigen.

Bier in champagneglazen

Behalve de universiteit zetten donderdagavond ook de gemeente Franekeradeel en de Protestantse Gemeente Franeker, eigenaar van het pand, hun handtekening onder de intentieverklaring. De ceremonie werd afgesloten met een toast met bier in champagneglazen; een traditie van de oude Franeker Academie.