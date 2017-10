Beukema: 'Van der Laan behoorde tot de buitencategorie'

'Burgemeester zijn van Amsterdam is topsport en maar voor enkelen weggelegd. Eberhard van der Laan behoorde tot de buitencategorie.' Dat zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl nadat vrijdagochtend bekend is geworden dat Van der Laan is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide longkanker.

De twee burgemeesters hadden geregeld contact met elkaar. Delfzijl en Amsterdam hadden een stedenband, op initiatief van Van der Laan.

Sterkste krimpregio's

Toen hij in 2010 burgemeester werd van de florerende gemeente Amsterdam, wilde hij ook iets doen voor de gebieden waar het minder goed ging. Delfzijl, Heerlen (Limburg) en Sluis (Zeeland) waren de drie sterkste krimpregio's van Nederland. Daarom wilde Van der Laan een verbintenis aangaan met deze drie gemeenten.

Elk jaar kwamen de vier burgemeesters bij Van der Laan op de koffie, in zijn ambtswoning in Amsterdam. De laatste afspraak stond gepland op de dag dat Van der Laan bekendmaakte dat hij ziek was.



'Die afspraak is natuurlijk afgezegd. Dat was een stevig bericht. Wat we toen al vermoedden, wordt waarheid. Het was een strijd die hij niet meer kon winnen', vertelt Beukema.

Eén belletje was genoeg

Delfzijl heeft er volgens Beukema veel aan gehad. Zo hebben stedenbouwkundigen geadviseerd hoe het centrum van Delfzijl verbeterd kon worden. Ook dachten ze mee hoe de haven en de stad meer met elkaar konden worden verbonden. De lijntjes met Amsterdam waren dan ook kort.

'Als we een probleem hadden, hoefden we maar te bellen en kregen we ondersteuning vanuit Amsterdam.'

Optreden in Vondelpark

Hoogtepunt van de stedenband is het optreden van de Eemsmond Big Band in het Vondelpark in Amsterdam, drie jaar geleden. Vooraf sprak Eberhard van der Laan het welkomstwoord.

'Dat is onmiskenbaar voor de aanwezige Delfzijlsters het hoogtepunt geweest van onze stedenband', zegt Beukema. En andersom kwam het gerenommeerde Concertgebouworkest optreden in de Havenstad.

Hele prestatie

Beukema heeft diep respect voor de burgemeester van Amsterdam. Zeker hoe hij omging met zijn ziekte: 'Toen hij bekendmaakte dat hij uitzaaiingen had, heeft hij toch nog negen maanden gefunctioneerd als burgemeester van Amsterdam. Dat is een hele prestatie geweest.'

De stedenband was volgens Beukema een succes doordat Van der Laan het grote voordeel ervan zag. De burgemeester van de Havenstad hoopt dan ook dat het voortgezet wordt: 'We zullen verder moeten zonder hem. Hij was de drager van dit idee. We hopen dat dat gaat lukken.'