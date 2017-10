Lopend Vuur: Goed idee, zo'n maatschappelijke 'dienstplicht'

Jongeren die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving krijgen straks de voorkeur als ze solliciteren op een baan bij de overheid.

Dat is één van de voornemens van het nieuwe kabinet. Deze vorm van maatschappelijke 'dienstplicht' wordt niet verplicht. Het CDA wilde graag een verplichte maatschappelijke dienst, maar zover wilde de andere partijen niet gaan. Het blijft dus vrijwillig, maar wel met voordelen.

Zo'n burgerdienst zou in de zorg kunnen zijn, met vluchtelingen of in wijkcentra. Het werk mag niet ten koste gaan van betaald werk. Jongeren die vrijwillig zo'n maatschappelijke diensttijd uitvoeren krijgen een certificaat dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid.

Wat vind jij van de maatschappelijke dienst?



Praat mee

Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Vorige stelling

Donderdag was de stelling: 'Stakende onderwijzers hebben gelijk'. 3.262 mensen stemden, bijna 73 procent was het hier mee eens.