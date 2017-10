Shantykoor luistert oratie in Rotterdam op met een optreden

De zang van shantykoor De Raaitvinken uit Harkstede schalt vrijdagmiddag door de aula van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Koorlid Evert Bisschop Boele wordt daar benoemd tot bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie en spreekt zijn oratie uit.

Bisschop Boele gaat één dag in de week doceren in Rotterdam. Dat combineert hij met zijn werk aan het conservatorium in Stad.

'Lid geworden om ons te onderzoeken'

'Hij onderzoekt onder meer de effecten van shantymuziek op de cultuur', vertelt Piet Lukkien, voordat hij samen met enkele andere koorleden in de bus richting Rotterdam stapt. 'Hij is lid geworden van ons koor om onderzoek te doen.'

'Wij zijn gewone mensen'

'Hij heeft zich voorgesteld en gezegd wat hij wilde gaan doen', zegt Lukkien over Bisschop Boele. 'Dat is door de koorleden aanvaard. Hij heeft met iedereen een gesprek gehad en ook hun achtergronden gevraagd. Wij zijn gewone mensen, die er plezier in hebben om shanty- en zeemansliederen te zingen.'

'Lol en plezier'

'Daar oefenen we elke week voor, met een opkomstpercentage dat ligt tussen de tachtig en de negentig procent. De mensen hebben er lol en plezier in. En als we op stap gaan, is er ook altijd een grote groep aanwezig.'