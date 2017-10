Stad investeert in gezonde leefstijl kinderen

De stad Groningen gaat door met de zogeheten combinatiefuncties in de besturen van lagere scholen. Die worden vervuld door mensen die buiten hun reguliere werk ook naschoolse activiteiten organiseren voor sport en beweging.

Zo hoopt de stad een gezonde leefstijl voor kinderen te bevorderen. Behalve de stad betalen ook het onderwijs zelf en topsportverenigingen eraan mee.

Regeling

Sinds 2009 is er een gezamenlijke regeling met het Ministerie van Volksgezondheid en Sport om scholen zoveel mogelijk verbindingen te laten leggen met sport en cultuur. Die regeling wordt verlengd.

Overgewicht

Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Om die kinderen optimaal te bereiken is het gemeentelijke sportstimuleringsprogramma 'Bslim' opgezet. In dat programma worden de functies van sportwerker en verenigingscoach verenigd in de nieuwe functie van buurtcoach.

Muziekonderwijs

Als het gaat om cultuur komt er opnieuw geld beschikbaar voor muziekonderwijs op bassisscholen. Daarvoor is het programma 'topsport, talentontwikkeling en onderwijs' opgezet. Dat krijgt ook een financiële bijdrage van de Groningse cultuurorganisatie Vrijdag.



