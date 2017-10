Alvast het uitzicht zien vanaf de luchtwachttoren?

Of er ooit een Russisch vliegtuig is gespot? Nee, waarschijnlijk niet. Luchtwachttoren 701 in Warfhuizen is de afgelopen maanden gerestaureerd. Over een week wordt de vijftien meter hoge uitkijkpost geopend voor publiek.

Tijdens de Koude Oorlog moest de toren, gebouwd in 1955, voorkomen dat er een aanval vanuit het oosten kwam. 'Mensen van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) hebben hier waarschijnlijk heel wat uren bibberend in de kou op de uitkijk gezeten', vertelt Douwe van der Zee van Het Groninger Landschap. 'Het verhaal achter de toren is misschien nog mooier dan de toren zelf.'

Op de uitkijk

'Radarapparatuur kon destijds laagvliegende vliegtuigen niet spotten. Het KLD moest deze vijandelijke vliegtuigen spotten', vertelt Van der Zee. Of er ooit een vliegtuig is gespot betwijfelt hij. De mensen op de toren moesten vliegtuigen tot 1500 meter hoogte kunnen waarnemen. 'Er zaten vaak twee mensen op de toren. Eén met een verrekijker en de andere met een communicatiemiddel op de centrale post te waarschuwen.'

Er waren in de jaren 50 en 60 ongeveer 276 uitkijkposten. Daarvan zijn nog maar een paar overgebleven.

In het voorjaar van 2016 is Het Groninger Landschap eigenaar geworden van de toren. In samenwerking met dorpsbelangen Warffhuizen is besloten het bouwwerk aan te pakken. 'We hebben de betonrot aangepakt en hebben de schuilnis met klaptafel teruggeplaatst. Ook is de trap vervangen.'

Vernielingen

Op afspraak kunnen mensen de toren beklimmen voor een uitzicht over het wierdenlandschap. 'We hebben mensen opgeleid die het verhaal van de toren heel mooi kunnen vertellen', zegt Van der Zee. Om vernielingen en vandalisme te voorkomen is de toren niet altijd open. Daarvoor is een sleutel nodig.

Volgende week vrijdag is de officiële opening van de luchtwachttoren.

