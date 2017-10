Huishoudboekje is op orde; geen nieuwe bezuinigingen in Pekela

Inwoners van de gemeente Pekela worden komend jaar niet geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen. De gemeente heeft haar financiën dusdanig voor elkaar, dat bezuinigingen ditmaal uit kunnen blijven.

De afgelopen jaren moest de broekriem in Pekela juist een tandje strakker worden aangehaald, erkent burgemeester Jaap Kuin. Toen zijn onder meer sportverenigingen gekort en gemeentelijke belastingen gestegen.

'Daarmee hebben we er wel voor kunnen zorgen dat en de boekhouding op orde is en er ontwikkelingen in de dorpen zijn', aldus de burgemeester. 'Kijk naar het centrumplan van Oude Pekela en het onderhoud van bruggen en wegen.'

COA-gelden

Nu is het huishoudboekje dus op orde. Pekela gebruikt het geld waarmee het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente compenseert voor het azc om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.

Grijze wolken

Toch zijn er ook onzekerheden voor Pekela. 'We weten niet wat het nieuwe kabinet gaat doen, dus van mij mogen ze wel opschieten', zegt Kuin. 'Andere mogelijke grijze wolken zijn samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst Groningen en werkvoorzieningsschap Synergon. Die vragen mogelijk een hogere bijdrage.'

In de begroting voor 2018 zit geen nieuw beleid voor Pekela, want daar is geen geld voor. 'Dit college maakt af waar het aan begonnen is en na de verkiezingen kan een nieuw college van burgemeester en wethouders aan de slag', zegt Kuin. 'Maar er ligt geen vrij besteedbaar geld voor hen. Ze zullen voor nieuw beleid dus met geld moeten schuiven binnen de begroting.'

