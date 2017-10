Deel Van Starkenborghkanaal zaterdag gestremd

(Foto: Jan Been)

Het Van Starkenborghkanaal is zaterdag ter hoogte van Zuidhorn gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Dat komt doordat ProRail dan begint met de sloop van de oude spoorbrug over het kanaal.

De stremming gaat zaterdag om 6.00 uur in en duurt tot 20.00 uur. Rijkswaterstaat informeert het scheepvaartverkeer via de lichtkranten borden op de sluis bij Gaarkeuken en bij Oostersluis in Groningen. Tijdens de stremming wordt er ook gewerkt aan andere Groningse bruggen.

ProRail plaatste in juli de nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn. Afgelopen weekend werd het spoor op de nieuwe spoorbrug aangesloten en vanaf deze week maakt het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden gebruik van de spoorbrug.