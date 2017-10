Aris en Donar gaan nauwer samenwerken

De basketbalclubs Donar en Aris hebben een samenwerkingsovereenkomst voor een jaar ondertekend. De clubs willen intensiever gaan samenwerken en dat moet uiteindelijk het basket in het Noorden ten goede komen.

De samenwerking is eerst voor een jaar, maar Donar en Aris hebben de intentie om de samenwerking langer voort te zetten.

In de praktijk betekent het dat er meer mogelijkheden zijn voor noordelijke basketballers om op het hoogste niveau te spelen. Verder worden de jeugdopleidingen op elkaar afgestemd en worden er gezamenlijk business-activiteiten georganiseerd.

'Donar speelde onlangs een Europese thuiswedstrijd in Leeuwarden. Dat gebeurde al onder de vlag van deze Samenwerkingsovereenkomst en is een eerste bewijs van het nut en de noodzaak van deze nauwe samenwerking', staat in het gezamenlijk persbericht