Stad Groningen gaat investeren in zorg en onderwijs

De stad Groningen steekt volgend jaar acht miljoen euro extra in zorg. Groningen investeert ook extra geld in onderwijs. De begroting van Stad voor de periode 2018-2021 is vastgesteld op 993 miljoen euro.

De woonlasten voor de bewoners van Stad stijgen in die periode met twee procent. De coalitie van Stad constateert dat ondanks de aantrekkende economie, nog niet iedereen daarvan profiteert. Daarom wil Groningen investeren in werk, participatie en de wijken. Stedelijk investeringsfonds De gemeente maakte verder bekend dat er ruim zeventien miljoen euro wordt vrijgemaakt voor een stedelijk investeringsfonds. Dat geld wordt onder meer gebruikt om plannen te maken voor het Suikerfabriekterrein en de Eemskanaalzone. 'Zo kunnen we de komende jaren flink investeren in onze stad', zegt wethouder Ton Schroor van Financiën.