Duitse lessen in Oldambt 'razend enthousiast' onthaald

Op een aantal basisscholen in Oldambt wordt sinds enkele weken Duitse les gegeven. En dat is een succes, zegt Franzis Pranger-Wiese, die de lessen geeft. 'Iedereen heeft wel wat met Duitsland, ik werd overvallen door het enthousiasme. Ik hoefde mijn eigen enthousiasme niet eens over te brengen, het gebeurt hier automatisch.'

Ook de leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool in Drieborg zijn enthousiast. Zij kregen de les vrijdag voor de vierde keer.

'Je leert allemaal Duitse dierennamen', zegt Luc. En ook Fay is blij dat ze Duits leert. Eigenlijk vind ze één uur in de week zelfs te weinig. Want wat wil ze? 'Drie uur in de week!'



'Razend enthousiast'

'Dit is werkelijk fantastisch en ik sta hier met veel plezier', zegt de juf. Ze is zelf Duitse, maar woont al jaren in Groningen. 'Het zijn leuke kinderen en ze zijn razend enthousiast. Ze pakken het Duits heel snel op.'

'Ze zijn uitstekend, werkelijk heel goed. Je merkt hier ook dat de grens dichtbij is. Er kwamen veel kinderen op me af. 'Mevrouw, ik heb een Duitse oma', of: 'Ik heb een Duitse tante'.'

Half Duitse vader

Ook Luc en Fay hebben iets met Duitsland. 'Mijn vader is half Duits', vertelt Luc. 'We gaan er soms ook nog heen. Dus dat is wel leuk.' En Fay: 'Wij komen best wel vaak in Duitsland. Want we wonen bij de grens, dus dan is het heel makkelijk om daar heen te gaan.'

